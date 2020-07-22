Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону в день матча «Ростов» — «Зенит» будет организована работа дополнительного транспорта. Так, на линию выйдут 27 автобусов, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«С 18:00 до 21:00 для удобства болельщиков будет организована работа дополнительного графика на муниципальном маршруте № 39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж». А к 21:30 общественный транспорт будет сосредоточен в центральной части города для обеспечения вывоза болельщиков со стадиона по районам Ростова», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что контролировать общественный порядок во время матча, который состоится 22 июля на стадионе «Ростов Арена», будут сотрудники правоохранительных органов. Ростовским болельщикам рекомендуют прибыть на матч заблаговременно, чтобы исключить больше скопление людей. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

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