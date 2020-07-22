Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Американские боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести бой. Об этом 21 июля сообщил журналист Брайан Томас Абкер в Twitter.

Отмечается, что Тайсон и Джонс переговоры об организации поединка. Вероятно, она встретятся на ринге в сентябре в США.

Напомним, Тайсон является бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе. Последний бой на профессиональном ринге он провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду.

Джонс является экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях. Его последний бой был в феврале 2018 года, когда он победил Скотта Сигмона единогласным решением судей.

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