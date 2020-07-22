Москва, , 10:02 — REGNUM В Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют 16 команд в сезоне 2020/21. Об этом 21 июля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на из источник в Российском футбольном союзе (РФС).

Отмечается, что исполком РФС не будет рассматривать вопрос расширения РПЛ до 18 команд на сезон 2020/21.

Напомним, в январе 2020 года большинство клубов РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд. Планировалось, что это произойдёт уже со следующего сезона.

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