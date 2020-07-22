Москва, , 09:55 — REGNUM Футбольному клубу «Сочи» присуждено техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом». Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС, заседание которого состоялось 21 июля.

«За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» — «Сочи» со счетом 0:3», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Сочи» также оштрафован на 1,5 млн рублей условно, а «Тамбову» присуждена победа со счётом 3:0.

У футболистов «Сочи» в этом матче не осуществляется реализация дисквалификаций, а у футболистов «Тамбова» дисквалификации реализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сочи» не вышел на матч с «Тамбовом» из-за вспышки коронавируса в команде. Кроме того, «Сочи» не сыграет в 30-м туре с «Крыльями Советов».

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