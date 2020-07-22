Москва, , 09:48 — REGNUM Положительный результат тестов на коронавирус получили семь хоккеистов московского ЦСКА. Об этом 21 июля сообщается на сайте клуба.

«Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что болезнь у всех игроков протекает бессимптомно, они изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля вспышку коронавируса выявили в «Авангарде». Там заразились 20 человек из числа хоккеистов и сотрудников клуба.

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