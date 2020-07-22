Афины , , 09:12 — REGNUM Финальный матч Кубка Греции по футболу между АЕКом и «Олимпиакосом» перенесён на неопределённый срок. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Федерации футбола Греции.

Причиной переноса встречи стало обнаружение взрывных устройств вблизи стадиона «Георгиос Камарас» в Афинах. При этом Федерации футбола Греции заявила, что пока не может гарантировать безопасность участникам финала.

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Отмечается, что о месте и времени проведения финала будет объявлено позже.

Напомним, главным тренером АЕКа является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера.

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