Милан, Италия, , 09:01 — REGNUM «Милан» подписал новый контракт с главным тренером Стефано Пиоли. Об этом 22 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение клуба со специалистом продлено до июля 2022 года.

«Стефано стал тренером в очень сложный момент для клуба. Мы всегда говорили, что нужно время, чтобы увидеть результаты его работы», — сказал спортивный директор клуба Паоло Мальдини.

Ранее сообщалось, что главным тренером «Милана» может стать Ральф Рангник, но клуб не договорился о сотрудничестве с ним.

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