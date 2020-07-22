Казань, , 10:42 — REGNUM В столице Татарии с 24 по 26 августа текущего года пройдет волейбольный турнир с участием призеров суперлиги и сборной России, в котором разыграют «Кубок 75-летия Победы». Об этом сообщает пресс-служба казанского волейбольного клуба «Зенит».

Участие в благотворительном турнире примут сборная России под руководством Туомаса Саммелвуо, а также призеры чемпионата страны 2019/2020 годов — новосибирский «Локомотив», казанский «Зенит» и кемеровский «Кузбасс».

Волейбольные матчи из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации решено провести без зрителей. Вырученные средства от спонсоров и пожертвований передадут в благотворительный фонд «Память поколений», который оказывает адресную высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам боевых действий.

ИА REGNUM ранее сообщало, доигровщик волейбольного казанского «Зенита» Эрвин Нгапет останется в клубе. Клуб объявил о продлении контракта с игроком сроком на один год.

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