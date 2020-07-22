Токио, 22 июля 2020, 08:48 — REGNUM Олимпийские игры — 2020 в Токио могут пройти без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом их проведения. Об этом 22 июля заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори в интервью телеканалу NHK.
«На данный момент мы не рассматриваем вариант с проведением Игр без зрителей. Но нам необходимо будет задуматься, если это станет единственным возможным сценарием», — сказал Мори.
Он добавил, что в таком случае возможна и отмена Олимпиады.
Кроме того, он допустил вариант, при котором допуск на спортивные объекты получат только те, кто постоянно проживает в Японии.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год.
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