Токио, , 08:48 — REGNUM Олимпийские игры — 2020 в Токио могут пройти без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом их проведения. Об этом 22 июля заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори в интервью телеканалу NHK.

«На данный момент мы не рассматриваем вариант с проведением Игр без зрителей. Но нам необходимо будет задуматься, если это станет единственным возможным сценарием», — сказал Мори.

Он добавил, что в таком случае возможна и отмена Олимпиады.

Кроме того, он допустил вариант, при котором допуск на спортивные объекты получат только те, кто постоянно проживает в Японии.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год.

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