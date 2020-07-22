Москва, , 08:24 — REGNUM С открытым письмом к главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктору Кашшаи обратился московский «Спартак». Обращение опубликовано 21 июля на сайте клуба.

«Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после возобновления сезона арбитры восемь раз пользовались видеоповторами в восьми матчах. При этом каждый раз решения принимались не в пользу «Спартака».

В заявлении говорится также, что букмекеры стали принимать ставки на отмену гола «Спартака» по VAR с высокими коэффициентами.

«Спартак» попросил Кашшаи дать детальный анализ спорных моментов, а также подробные комментарии.

Напомним, в последнее время после каждого матча «Спартак» высказывает множество претензий к судейству. В последней игре, против «Зенита» в Кубке России, также были спорные решения арбитров. При этом Кашшаи после матча заявил, что доволен, как отработали судьи, и не считает, что они допустили ошибки.