Сассуоло, Италия, , 07:44 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Сассуоло» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. На 42-й минуте форвард «Сассуоло» Франческо Капуто сравнял счёт, реализовав пенальти.

Победу «Милану» принёс гол Златана Ибрагимовича, оформившего дубль на 45-й минуте.

На сегодняшний день «Милан» набрал 59 очков и находится на пятом месте в Серии А. «Сассуоло» идёт на восьмом месте с 48 очками.

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