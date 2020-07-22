Уотфорд, Великобритания, , 07:29 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Уотфордом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Манчестер Сити» дубль оформил нападающий Рахим Стерлинг (31, 40). Также по голу забили полузащитник Филип Фоден (63) и защитник Эмерик Лапорт (66).

На сегодняшний день «Манчестер Сити» набрал 78 очков и занимает второе месте в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» с 34 очками опустился в зону вылета, на 18-е место.

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