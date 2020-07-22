22 июля 2020 | Время чтения 16 мин

Болельщики московского «Спартака» потребовали отставки президента Российского футбольного союза Александра Дюкова и главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Это заявление в форме открытого письма было опубликовано в группе фанатского объединения «Фратрия» в соцсети «ВК».

Виктор Ермаков, , 00:18 — REGNUM Болельщики московского «Спартака» потребовали отставки президента Российского футбольного союза Александра Дюкова и главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Это заявление в форме открытого письма было опубликовано в группе фанатского объединения «Фратрия» в соцсети «ВК».

Файер футбольный, фанатский

Поводом стало спорное судейство в полуфинальном матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Оставим за скобками суть претензии. Важнее другое. Пожалуй, впервые фанаты выступили как конструктивный элемент гражданского общества. Те самые, которых было принято считать людьми, нацеленными на конфликты на — и за гранью закона. Причём сейчас они выражают позицию, которую по всем признакам смело можно назвать гражданской: они защищают не только свой любимый клуб, но поднимают вопросы — прямо скажем — универсальной значимости:

«Мы не намерены терпеть такое наплевательское отношение к принципам честной игры в футбол со стороны руководства РФС, судейского корпуса и лиги. То, во что вы превращаете наш футбол, наш чемпионат в угоду своему тщеславию, не может оставаться незамеченным и незначительным для миллионов поклонников этой игры. Вы макаете своими руками в грязь все великие советские и российские футбольные традиции и убиваете футбол в России» — значится в заявлении.

Это — та самая «Фратрия», которая в знак протеста против немотивированных «превентивных» задержаний фанатов перед матчем «Зенит — Спартак» год назад выступила с инициативой: «Мы, болельщики «Спартака», обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. В отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас невзирая на возраст и клубные цвета. Мы призываем ВСЕХ болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка». «Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30 минуте первого тайма в матчах 19 тура РПЛ.

В СМИ заговорили об импорте майданной технологии использования фанатов в государственном перевороте на Украине. Уместно ли такое сравнение? Или официальная пресса и правоохранительные органы предпочли не заметить принципиального отличия российских фанатов, которых походя мазали одной краской с их украинскими коллегами? И действительно ли в фанатской среде коренится причина первого в стране всплеска знакового околофутбольного события в 2002 году, когда Манежная площадь в центре Москвы стала символом фанатского кровопролития?

Один человек убит, 54 травмировано, 7 сгоревших и 106 выведенных из строя автомобилей, разбито 273 витрины, 7 автобусных остановок, нанесён ущерб гостинице «Москва», МХТ имени Чехова, универмагу «Детский мир» и Мэрии Москвы. Под лозунгом «Россия. Вперёд!» Такой итог не зафиксировало табло матча Россия — Япония на Чемпионате Мира по футболу 9 июня 2002 года, когда Владимир Бесчастных не забил в пустые ворота японцев. События на футбольном поле превратили Манежную площадь в двух шагах от Московского Кремля в поле кровавого побоища. Трансляция на гигантском экране фиаско российской сборной обернулась вакханалией болельщиков, против которой оказались бессильны силы правопорядка.

Гремучая смесь агрессии и националистического настроя обрушила свою ярость на образ врага в лице сотрудников ОМОНа и даже символ России — знак государственного флага. С криком «Россия, вперёд!» озверевшая толпа напала на репортажную группу телеканала «Россия», которая пытались спастись в редакционной машине с российским триколором. От зверской расправы журналиста Ларису Катышеву и её коллег спасло чудо.

Сводить корень потрясшего страну события к деструктивной стороне фанатского движения неточно и ошибочно. А цена ошибки может иметь гораздо более драматические последствия для страны и её государственности.

Впервые спортивные болельщики сделали заголовки мировых СМИ более полувека тому назад. Именно фанатские клубы стали детонатором государственного переворота в Чехословакии и событий 1968 года, которые вошли в историю ХХ века под названием «Пражской весны». Операция «Дунай» — ввод войск стран Варшавского договора и силовое «восстановление социалистической законности», угроза срыва ОСВ-1 — глобального соглашения между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений, критический провал образа Советского Союза как гаранта европейского мира — вот неполный счёт тектонических последствий «стихийного бунта» болельщиков на Вацлавской площади в центре чехословацкой столицы.

Вопреки устойчивому стереотипу, первым звеном в цепи фатальных геополитических событий стали не разогнанные весной 1968 года водомётами студенческие манифестации, а злосчастные «лишние» три шайбы советской сборной в финале Чемпионата Мира и Европы по хоккею 1967 года в Вене. Они не позволили команде Чехословакии занять третье место. Сборная СССР уже гарантировала себе «золото», и для неё финальный матч был игрой престижа. Для соперников (и соратников по соцлагерю) из «братской ЧССР поражение означало вылет с призового пьедестала.

«Предвидя угрозу, которую в тогдашней взрывоопасной ситуации в Чехословакии представляли объединения болельщиков, советское руководство попыталось убедить тренера советской сборной Анатолия Тарасова «сдать игру чехам», — утверждает известный кинодокументалист Роман Газенко. Он общался на эту тему с легендарным защитником, капитаном ЦСКА и сборной Виктором Кузькиным и приводит сенсационный факт:

«На Венском чемпионате мира и Европы по хоккею в 1967 году советская сборная одержала досрочную победу. Финал с чехами был предвкушением лёгкой тренировки. Но накануне финального матча Анатолий Тарасов уединился в тренерском номере отеля с активом сборной — комсоргом Александром Якушевым, парторгом Виктором Рагулиным и Виктором Кузькиным.

Он сообщил, что из Москвы прибыло «двое мальчиков» из ЦК. Они передали «мнение» — сдать финальную игру сборной ЧССР. Тренер задал вопрос: «Что делать будем?». В ту эпоху проиграть было сложнее, чем выиграть. Ответ актива сборной был предопределён. Тарасов запретил сообщать об этом совещании остальным игрокам сборной. Но он утаил от своих подопечных ключевой момент.

Это было не просто мнение, а личная просьба Генсека Брежнева — пропустить Чехословакию на пьедестал. Возможно, жесткий Тарасов решил, что «мальчики» со Старой пощади грубо вмешались в дело, которое он считал своим. В тот вечер накануне финальной встречи с командой ЧССР было принято решение — играть на победу. И это было решением Тарасова. Ни один из участников того необычного собрания актива сборной не перечил тренеру никогда.»

Спортивная победа была для СССР вопросом национального престижа, фактором внутренней и внешней политики. Возможно, Тарасов просто не понял, зачем Брежнев впервые попытался сыграть в хоккей по правилам политических поддавков. Вопрос цены спортивного поражения — не допустить поражения на внешнеполитическом поле — был непривычен и деликатен. Советский лидер несомненно был хорошо информирован о взрывоопасной ситуации в Чехословакии, об усилиях зарубежных спецслужб использовать гражданский протест в ЧССР с целью сорвать подписание соглашения с США о стратегических наступательных вооружениях.

Было достаточно искры, чтобы полыхнул тщательно подготовленный политический пожар. В тогдашних условиях у советского руководства не было ни времени, ни возможности объяснять эти обстоятельства руководителю сборной. Нет сомнения, что известный своими блестящими нестандартными решениями еще молодой и здравый Леонид Ильич, знакомясь с сообщениями из здания по соседству со Старой площадью, задумал предотвратить «Пражскую весну». Проиграть финальный матч ‑ и все усилия эмиссаров из ЦРУ оказались бы напрасны перед «перевербованными» таким специфическим образом чехословацкими фанатами. Но для Тарасова — тренера в той ситуации генсек Леонид Ильич Брежнев предстал простым страстным болельщиком ЦСКА и сборной, который вмешивался не в своё дело и мнением которого можно было пренебречь. Связь между руководителями страны и сборной дала сбой.

Счет 4:2 в пользу СССР по тем временам был не разгромным. Но разгром поджидал победителей в Москве: впервые — никаких почестей в аэропорту, обещанных квартир, автомобилей и очередных воинских и спортивных званий. Звёздному дебютанту Александру Якушеву звание Заслуженного мастера спорта присвоили лишь три тогда спустя, в 1970-м.

Три шайбы, отделившие «ненужную» победу от «нужного» поражения заложили геополитическую трещину, которая затем превратилась в пропасть. Бунт фанатов в Праге поддержал Запад и, что немаловажно, Китай.

Выступление болельщиков на Вацлавской площади стало не только катализатором массовых волнений в ЧССР. Оно, без сомнения, легло в основу опыта последующих «бархатных революций», зарождавшихся на столичных площадях бывших социалистических стран и союзных республик в эпоху крушения советской системы. И после, когда спрос на организованный национализм в постсоветских странах превратил фанатские клубы в политическую силу. Ту силу, которая выступила инструментом взлома украинской государственности в 2013−14 годах.

После развала СССР, когда большинство ведущих футбольных клубов осталось в России, украинский футбол начал быстро деградировать. В отличие о фанатского движения. Оно быстро приобрело националистическую окраску — не без помощи влиятельных политических, околовластных и финансовых кругов, которые целенаправленно стали затачивать фанатский инструмент для решения своих далёких от спорта задач.

В марте 2001 года фанаты киевского «Динамо» стали зачинщиками уличных беспорядков в Киеве в качестве ядра протестного движения против тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. Именно тогда они показали пример силового противостояния сотрудникам правопорядка в сугубо политической акции. В том же году в Полтаве они вступили в противостояние со спецподразделениями милиции.

13 апреля 2002 года фанаты «Динамо — Киев» совершили погром в киевской синагоге. Юные молодчики выкрикивали антисемитские лозунги. К событиям киевского евромайдана в 2013 году эта публика заматерела, пополнила свои ряды новым поколением и изрядно поднаторела в неспортивных баталиях. Но, главное, наладила тесное взаимодействие с политическими движениями.

Во время президентской избирательной кампании зимой 2010 года националисты из партии «Свобода» организовали шествие по улицам Севастополя. От толпы возмущённых жителей города их защищали юные ультрас — фанаты симферопольской «Таврии». Тогда же в Харькове националистическое движение «Патриот Украины» провело совместный марш с ультрас «Металлиста». 27 сентября 2011 года милиция задержала участников несанкционированного шествия фанатов донецких клубов «Шахтер» и «Металлург». Они пронесли по центру Донецка баннер с нацистской символикой.

К началу евромайдана эта националистически заряженная массаорганизованно и отдельными группами со всех областей Украины стеклась в Киев. Очевидно, с ними заблаговременно поработали опытные политтехнологи. И не только они. Кадры хроники красноречиво свидетельствуют: ультрас были хорошо натренированы в тактике противостояния «Беркуту» и физически, и психологически. Характерно, что пресловутый «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил своё хлёсткое название в коннотации с фанатской трибуной.

Во время пика майданного кризиса в начале декабря 2013 года убитый позднее украинский публицист Олесь Бузина сообщил:

«Сегодня наемники Евросоюза бросят в битву свой последний резерв — фанатов футбольного клуба «Карпаты». По имеющимся у меня данным, этих ультрас, известных нацистскими взглядами, организаторы Майдана массово свезли в Киев. Сами понимаете, поклонники Бандеры и Гитлера доставлены в столицу не для того, чтобы они посетили Музей украинской живописи.»

Фанаты «Металлиста» выполнили роль авангарда силового подавления движения «Антимайдан» в Харькове. 27 апреля 2014 года они устроили акцию массового избиения членов пророссийских организаций. А потом в день трагедии массового убийства участников лагеря протеста «Куликово поле» в Одессе 2 мая 2014 года туда прибыл целый железнодорожный состав с фанатами харьковского «Металлиста». За это они удостоились «высокой» оценки депутата фракции «Свобода» в Верховной Раде Ирины Фарион, которая назвала их «наилучшими националистами».

После майдана большое количество футбольных ультрас влилось в состав карательных батальонов нацгвардии. Они составили ядро батальона «Азов», «прославленного» зверствами в отношении мирных жителей и мародёрством на Востоке Украины.

Несомненно, следы такой подрывной организационной деятельности в среде российских фанатов обнаружить несложно. В ряде российских городов после переворота на Украине в 2014 году фанаты местных клубов выкрикивали на стадионах бандеровские лозунги, разрисовывали стены граффити с соответствующей символикой и размахивали желто-голубыми флагами.

В декабре 2015 года криминальный авторитет ЗахарийКалашов по кличке Шакро Молодой организовал вооружённый рейдерский захват ресторана «Элементс» в центре Москвы. По «странному» стечению обстоятельств, согласно данным правоохранительных органов, двое участников группы захвата — граждане Украины, прошедшие зону в составе карательных батальонов нацгвардии. А убитый в перестрелке адвокатом Эдуардом Буданцевым Алексей Китаев, телохранитель непосредственного организатора бандитского налёта Андрея Кочуйкова, оказался бывшим членом украинской сборной по боям без правил и впоследствии активным участником группировки ультрас московского «Спартака» под названием «Школа».

Не составит труда также проследить не только календарное совпадение обострения футбольно-политического деструктива на Украине и в России, но и общий сценарный почерк.

В том же декабре 2010, когда на Украине бушевали вовлечённые в политическую борьбу фанатские ультрас, Москву потрясли очередные массовые акции болельщиков.

11 декабря 2010 года на Манежной площади в Москве произошли беспорядки, в которых участвовало по разным данным от пяти до нескольких десятков тысяч человек. Затем массовые националистические протестные акции прокатились по другим городам страны. Их спровоцировало убийство болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова группой выходцев с Кавказа.

Однако, вопреки поддержанному СМИ стереотипу, «фирмы» — официальные клубы болельщиков, осознав масштаб вызванной их действиями акции, сами же попытались её прекратить.

Спартаковские ультрас поначалу блокировали отделение милиции в районе метро «Аэропорт», в котором содержались подозреваемые. Они пытались вызвать на диалог со следователями, которые, как выяснилось, отпустили задержанных. Но представители правоохранительных органов от общения отказались. В ответ около полутора тысяч фанатов прошли маршем по Ленинградскому проспекту и разъехались на метро.

Но в прессе поднялась шумиха. Ситуацию подогрел неизвестно кем опубликованный в сети плакат, на котором был изображён фанат с файером и призыв идти на Манежную площадь. На следующий день «фирмы» провели общий сбор, на котором было принято решение в провоцируемых беспорядках не участвовать.

Еще свежа была в памяти провокация радиостанции «Эхо Москвы» за полгода до этих событий. Тогда выходцами из Чечни на Чистых Прудах в Москве тоже был убит болельщик Юрий Волков. Фанатские группировки организовали мирный протест. Но «Эхо Москвы» моментально распространило информацию о начавшихся беспорядках. Однако в тот раз этому СМИ спровоцировать националистическое кровопролитие не удалось. Фанаты удержали ситуацию, чреватую глубоким этническим конфликтом федерального уровня.

В событиях на Манежной площади в 2002 году фанатские фирмы также организованно не участвовали. Отдельные группы официальных фанатских объединений даже пытались усмирить толпу, основу которой составили обычные подростки, которые «болели» исключительно у телевизора. Фактически организованные фанаты оказались по одну сторону баррикад с защитниками правопорядка.

Спустя семь лет, в декабре 2010 всё оказалось серьёзней. Лидеры фанатских группировок приняли коллективное решение не подаваться на провокацию и не идти на Манежную площадь. Но в массовый протест влились многочисленные околополитические группы националистического толка и ищущие приключений подростки. Массовые беспорядки, начавшиеся в Москве, ещё в течение месяца не утихали в различных точках страны.

Налицо были все признаки майданной политтехнолгической франшизы — националистический запал, жесткое противодействие правоохранительным органам, широкий географический охват массовых беспорядков с центром в столице, наконец, попытка сделать убитого болельщика сакральной жертвой. Но на российских фанатах она дала сбой.

По горячим следам этих событий Владимир Путин в тогдашнем статусе премьер-министра встретился с лидерами фанатских объединений и сделал то, на что оказались неспособны сотрудники правопорядка — вступил с ними в диалог на равных. Обращаясь к участникам встречи, он подчеркнул:

«К фанатскому движению стараются примазаться и поставить его под свой контроль различные деструктивные, как мы говорим, элементы. По сути, речь идет о радикалах всяких мастей. И делают они это исключительно в своих узкокорыстных политических целях. Именно для того, чтобы ослабить страну, раскачать ее». Владимир Путин высказал своё отношение к российскому фанатскому движению: «Я считаю, что вы сила, Но если мы не поймем, как мы должны с силой этой обращаться, если мы будем, как сумасшедшие с бритвой, носиться с этой силой по всей стране, мы ее разрушим».

Эти слова оказались провидческими. В отношении соседней Украины. Услышат ли сейчас их те, кто по должности и статусу обязан радеть за судьбы спорта и страны? Пойдёт ли им впрок урок Вацлавской площади и майдана Незалежности? Недавнее обращение фанатов к руководству отечественного футбола недвусмысленно показало, что российские организованные болельщики действительно стали серьёзной конструктивной силой, с которой нельзя не считаться. Они выдержали экзамен на гражданскую ответственность и сделали свой выбор между импортным национализмом и истинной любовью к стране. Ответный ход — за государством, обществом и социально-ответственным бизнесом.

Об авторе: Ермаков Виктор Николаевич, 1964 г.р. Российский предприниматель. Дипломированный инженер-математик (Механико-математический факультет МГУ). 1988 — спонсор мужской сборной по хоккею на траве (тренер М.С. Осинцев) в серии товарищеских матчей в Европе. 1989 — Спонсор сборной России по хоккею на траве. Титульный спонсор женской сборной России по хоккею на траве (тренер М.П. Безруков) на Чемпионате Мира 1989 года в Индии. 1991 — основатель Федерации женского регби России. Титульный спонсор 1-го чемпиона РФ по женскому регби — команды «Виктория Москва» (тренеры В.С. Семёнов и И.В. Коган). Руководитель российской сборной на 1-м Чемпионате Мира по женскому регби в Кардифе (Уэльс). 2000 — Спонсор команды «Динамо Москва» по хоккею на траве. 2000−2003 — обеспечил перевозку на игры чемпионата России футбольного клуба. «Локомотив» Москва (главный тренер Ю.П. Семин), хоккейной команды «ЦСКА» Москва (главный тренер В.В. Тихонов) и команды по русскому хоккею «Зоркий» Красногорск (президент С.Н. Станкевич). 2002 спонсор поездки ветеранов хоккея на льду на Чемпионат Мира в Финляндии. 2010−2014 год — вице-президент Федерации бокса Московской области