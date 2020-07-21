Бергамо, Италия, , 23:36 — REGNUM «Аталанта» всухую переиграла «Болонью» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Атлетико Адзурри д'Италия» в Бергамо и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственный мяч был забит на 63-й минуте встречи нападающим Луисом Муриэлем. Колумбийский форвард обновил личный рекорд по результативности, забив свой 18-й мяч в этом сезоне. Голевой передачей отличился также колумбиец — нападающий Дуван Сапата.

«Аталанта» занимает второе место в чемпионате, набрав 74 очка. Клуб показал лучший результат по голам в Серии А с сезона 1951/1952, когда «Ювентус» забил 98 голов за сезон. Сейчас на счету «Аталанты» 95 мячей в 35 матчах.

«Болонья» находится на экваторе турнирной таблицы, занимая десятое место с 43 очками в активе.