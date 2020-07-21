Уотфорд, Великобритания, , 22:59 — REGNUM Рахим Стерлинг оформил два мяча в рамках матча 37-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Уотфордом». Встреча прошла на стадионе «Викаридж Роуд» в Уотфорде и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

В первом тайме за гостей блистал Рахим Стерлинг, который смог оформить на свой счет два мяча, забив на 31-й и 40-й минутах. Третий мяч в ворота «Уотфорда» забил Фил Фоден на 63-й минуте, а спустя три минуты защитник Аймерик Ляпорт забил гвоздь в крышку гроба, отличившись с передачи Де Брюйне.

«Манчестер Сити» уже давно обеспечил себе вторую строчку чемпионата, на данный момент на счету «горожан» 78 очков. Первое место занимает ставший чемпионом «Ливерпуль» с 93 очками.

«Уотфорд» вынужден бороться за выживание и с 34 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата.