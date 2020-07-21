Марсель, Франция, , 22:29 — REGNUM «Марсель» сообщил о заключении арендного соглашения с аргентинским защитником дортмундской «Боруссии» Леонардо Балерди. Согласно информации французского портала L'Equipe, срок действия контракта рассчитан на один сезон.

«Леонардо обратился к нам с просьбой о переходе. Он надеется получить в «Марселе» больше игровой практики. Благодарим Леонардо за преданность и желаем успехов в будущем», — сообщил спортивный директор «шмелей» Микаэль Цорк.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Балерди вышел на поле в семи встречах, не отличившись результативными действиями.