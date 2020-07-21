Мюнхен, Германия, , 21:47 — REGNUM Ряд немецких клубов интересуется молодым полузащитником «Барселоны» Педри.

Согласно информации El Chiringuito TV, «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия» сделали предложения по аренде 17-летнего хавбека каталонцев. На данный момент «сине-гранатовые» изучают предложения немецких клубов.

Педри перешел в «Барселону» из «Лас-Пальмаса» за 5 миллионов евро минувшей осенью, однако сам игрок остался в родном клубе на правах аренды.

В минувшем розыгрыше Сегунды испанец отличился 10 (4+6) результативными действиями в 36 матчах чемпионата.