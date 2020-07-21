Бергамо, Италия, , 20:55 — REGNUM «Аталанта» хочет сохранить нынешний состав и завоевать чемпионство в Италии.

Согласно информации портала Calciomercato, «Аталанта» отказалась продавать своего колумбийского нападающего Дувана Сапату в «Ювентус» за предложенные 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Аталанта» также ответила отказом на 50-миллионое предложение от иностранного клуба по 29-летнему форварду.

«Аталанта» обусловила свое решение желанием побороться за чемпионство, сохранив главных звезд нынешнего состава в команде. Единственный путь, который открыт для «Ювентуса» — предложить большую сумму.

В этом сезоне Сапата отличился 17 мячами и шестью голевыми передачами в 24 матчах за клуб из Бергамо.