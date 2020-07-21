Нью-Йорк, США, , 20:34 — REGNUM НХЛ на своем официальном сайте объявила имена игроков, которые будут претендовать на приз самому ценному хоккеисту прошедшего регулярного чемпионата «Харт Мемориал Трофи».

В тройку номинантов входят:

Российский крайний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который с ходу смог стать лидером своей новой команды, набрав 95 (32+63) очков в 69 матчах чемпионата.

Немецкий вундеркинд Леон Драйзайтль, дарящий «Эдмонтону» надежду на победу в Кубке Стэнли, набрал в минувшем чемпионате 110 (43+67) очков в 71 матче, став лучшим бомбардиром сезона.

Список замыкает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, записавший на свой счет 93 (35+58) очков в 69 матчах, стал символом перерождения «лавин» вместе с финном Микко Рантаненом и шведским капитаном команды Габриэлем Ландескугом.

В рамках прошлой церемонии награждения статуэтку «Харт Трофи» завоевал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.