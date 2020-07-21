Москва, , 20:19 — REGNUM Московский «Локомотив» готов предложить 26-летнему защитнику «Ланса» Александру Радовановичу зарплату, которая будет в семь раз превышать его нынешний оклад во французском клубе.

Согласно информации портала «Спорт-Экспресс», Радованович может получать один миллион евро в год в случае своего перехода в стан «железнодорожников». Сейчас защитник зарабатывает 144 тысячи евро в год при месячной зарплате в 12 тысяч.

Сообщается, что для «Локомотива» этот трансфер принципиален. Руководство клуба планирует усилить линию обороны, дополнив ее новыми левым и центральным защитниками. Переговорами с Радовановичем занимаются скаут Андрей Лосюк и лично главный тренер Марко Николич. Также клуб работает над трансфером нового форварда.

Действующий контракт Радовановича с «Лансом» рассчитан еще на два года. Трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.

В минувшем сезоне сербский защитник провел 16 матчей, в которых отличился двумя мячами.