Химки, Московская область, , 18:08 — REGNUM Информация о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьев решил, что футбольный клуб «Химки» будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) не соответствует действительности. Об этом заявил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков, передаёт Чемпионат.com.

«Эта информация — фикция и вброс. Все решения будут 22 июля до 17 часов. Пока Воробьев мне ничего не говорил, это какая-то глупость. Сейчас идут консультации», — сказал Терюшков.

Отмечается, что подмосковный клуб «Химки» занял второе место в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), получив таким образом право играть в РПЛ. Однако из-за проблем с финансированием клуб может отказаться от игры в главной лиге России.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Тамбовской области Александр Никитин пообещал решить проблемы местного футбольного клуба «Тамбов».

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