Брянск, 21 июля 2020, 16:32 — REGNUM Большой хрустальный глобус пообещал увезти домой и спрятать лыжник Александр Большунов, сообщили 21 июля на официальной странице Брянской области в социальной сети.
Уроженец Брянской области стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2019/2020 годов. Однако церемонию вручения Большого хрустального глобуса пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
Александр Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим Кубок мира.
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