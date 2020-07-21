Брянск, , 16:32 — REGNUM Большой хрустальный глобус пообещал увезти домой и спрятать лыжник Александр Большунов, сообщили 21 июля на официальной странице Брянской области в социальной сети.

Уроженец Брянской области стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2019/2020 годов. Однако церемонию вручения Большого хрустального глобуса пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

«Получил «БХГ», если честно, уже забыл, как это всё прошло. Кубок долго находился в Канаде. В голове уже новые задачи и возможности, чтобы в будущем кубок вручили уже как правильно. Глобус домой отвезу и спрячу…» — приводят слова спортсмена на официальной странице Брянской области.

Александр Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим Кубок мира.

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