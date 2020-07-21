Мадрид, , 14:48 — REGNUM Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен предложить главному тренеру Зинедину Зидану бессрочный контракт. Об этом 21 июля сообщил журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.

По информации источника, Перес доволен работой Зидана и собирается предложить ему бессрочный контракт. Это позволит Зидану руководить командой столько, сколько он захочет.

Отмечается, что в Перес видит в Зидане своего Алекса Фергюсона. Кроме того, он хочет, чтобы тот стал генеральным директором после ухода с поста главного тренера.

Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Это уже 11-й трофей команды под руководством Зидана.

Читайте ранее в этом сюжете: «Реал» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана