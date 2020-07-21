Москва, , 14:40 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян отреагировал на появление граффити с его изображением в Москве. Об этом он написал 21 июля в Instagram.

«Спасибо за художество. Это Москва. Очередной район в безопасности», — написал Ян.

https://www.instagram.com/p/CC39f_KHjSv/

Ян является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В ночь с 11 на 12 июля он победил бразильца Жозе Алдо на турнире UFC 251.

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