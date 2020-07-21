Тбилиси, , 14:13 — REGNUM В Грузии болельщикам разрешено посещать футбольные стадионы при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом 21 июля заявил президент Федерации футбола Грузии (ФФГ) Леван Кобиашвили.

Решение о допуске болельщиков на матчи принял межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом.

«Через несколько дней болельщики будут допущены, но это не будет происходить хаотично», — сказал Кобиашвили.

По его словам, важным является соблюдение установленных запретов и стандартов. Болельщиков будут пускать с соблюдением дистанции, а также не будет массового скопления людей.

Он добавил, что при входе на стадион у болельщиков будут проверять температуру. Если у кого-то она окажется повышенной, его не пустят на стадион.

Отметим, что чемпионат Грузии по футболу возобновился 25 июня.