Омск, , 13:28 — REGNUM Положительный результат тестов на коронавирус получили хоккеисты и сотрудники хоккейного клуба «Авангард». Об этом 21 июля заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

«Накануне тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.

По его словам, у большинства заразившихся нет ярко выраженных симптомов. За их состоянием наблюдает медицинская служба клуба.

Он добавил, что для тех, у кого тест дал отрицательный результат, в кратчайшие сроки будет организовано дополнительное тестирование.