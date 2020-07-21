Монако, , 13:05 — REGNUM Московский «Локомотив» может купить защитника «Монако» Жемерсона. Об этом 21 июля сообщает Fanatik.

По информации издания, «Локомотив» проявляет интерес к 27-летнему бразильскому защитнику и готов подписать с ним контракт в летнее трансферное окно.

Отмечается, что его контракт с «Монако» истёк, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. При этом им также интересуются греческий «Олимпиакос» и турецкий «Трабзонспор».

В январе 2016 года Жемерсон перешёл в «Монако» из «Атлетико Минейро» за €11 млн. В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах.