Херенвен, , 12:46 — REGNUM Нападающий нидерландского клуба «Херенвен» Чидера Эджук может перейти в один из российских и французских клубов. Об этом 21 июля сообщает Allnigeriasoccer.

По информации издания, ряд клубов из России и Франции обращались в «Херенвен» по поводу приобретения 22-летнего нигерийского футболиста, но не договорились по сумме трансфера.

При этом не уточняется, о каких именно клубах идёт речь.

Эджук перешёл в «Херенвен» летом 2019 года. Ранее он выступал в Норвегии и Нигерии. В сезоне он сыграл в 25 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил девять голов.