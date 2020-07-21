Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:29 — REGNUM Новокузнецкий хоккейный клуб «Кузнецкие медведи» может сняться с розыгрыша Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) сезона 2020/21. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба клуба.

По словам гендиректора новокузнецкого «Металлурга» Андрея Денякина, «Кузнецкие медведи» могут сняться с чемпионата из-за реконструкции ледовой арены в городе.

Он отметил, что «Арена кузнецких металлургов», где проводят домашние игры основная и молодёжная команды, не будет готова к началу сезона.

«Первоначально говорилось, что арена будет сдана к началу августа, затем дата сдачи сместилась на 1 сентября. И нет гарантии, что срок сдачи арены в эксплуатацию вновь не изменится», — сказал Денякин.

«Металлург» будет играть в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в Саранске. А по «Кузнецким медведям», которые входят в систему «Металлурга», вопрос остаётся открытым, поскольку бюджет не рассчитан на переезд сразу двух команд.