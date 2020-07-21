Манчестер, Великобритания, , 10:57 — REGNUM «Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу, который играет на правах аренды в миланском «Интере». Об этом 21 июля сообщает La Cuarta.

По информации издания, «Манчестер Сити» может купить 31-летнего чилийского форварда в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «Интер», свою очередь, рассчитывает выкупить футболиста у «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Санчес сыграл в 25 матчах во всех турнирах за «Интер», в которых забил три гола и отдал 10 голевых передач.

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