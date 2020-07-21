Москва, , 10:39 — REGNUM Турнир UFC 253 пройдёт в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби. Об этом 21 июля сообщил менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов.

«Турнир действительно пройдет в Лас-Вегасе», — цитирует Магомедова ТАСС.

Планируется, что в турнире будет принимать участие российский боец Зубайра Тухугов.

Главным поединком должен был стать бой между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, но он может быть перенесён из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба.

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