Виго, Испания, , 10:33 — REGNUM Российский форвард Фёдор Смолов, играющий на правах аренды за испанскую «Сельту», вернётся в «Локомотив». Об этом 20 июля сообщает EFE.

Отмечается, что у «Сельты» истёк срок арендных соглашений со Смоловым, а также с Папе Диопом, Филипом Брадаричем, Рафиньей и Джейсоном Мурильо.

По информации издания, клуб намерен сохранить в своём составе Брадарича, Рафинью и Мурильо. При этом Смолов и Диоп отправятся в «Локомотив» и «Лион» соответственно.

Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» зимой. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола — в ворота «Реала» и «Барселоны».

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