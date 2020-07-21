Турин, Италия, , 09:50 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд бывшего форварда «Милана» Андрея Шевченко в Серии А. Об этом 21 июля сообщает Opta.

Роналду быстрее всех достиг отметки в 50 забитых голов в Серии А. Для этого ему понадобилось сыграть в 61 матче. Ранее рекорд принадлежал Шевченко, который забил 50 голов за 69 игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роналду стал первым футболистом, который забил более 50 голов в трёх сильнейших европейских лигах — чемпионатах Италии, Испании и Англии.

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