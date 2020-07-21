Турин, Италия, , 09:45 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом, который забил более 50 голов в трёх сильнейших европейских лигах — чемпионатах Италии, Испании и Англии. Об этом 21 июля сообщает Opta.

Роналду забил два гола в матче 34-го тура с «Лацио» (2:1). Теперь на его счету 51 гол в Серии А. В сезоне 2018/19 он забил 21 мяч, а в текущем сезоне — уже 30.

Таким образом, на счету Роналду стало более 50 голов в Серии А, Ла Лиге и Английской премьер-лиге (АПЛ).

С 2003 по 2009 год Роналду забил 84 гола за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, а с 2009 по 2018 год — 311 голов за «Реал» в Ла Лиге.

Напомним, Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах Серии А, в которых забил 30 мячей (12 — с пенальти).

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