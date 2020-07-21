Москва, , 09:28 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 253, который пройдёт 19 сентября. Об этом 21 июля сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Хабиб не выступит на этом турнире», — цитирует Магомедова ТАСС.

Планировалось, что главным боем 19 сентября станет поединок Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи. Но 3 июля умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, из-за чего бой может быть отложен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент UFC Дэна Уайт заявил, что Нурмагомедов проведёт бой с Гэтжи в октябре.

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