Стамбул, Турция, , 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Стамбул Башакшехир» впервые в своей истории стал чемпионом Турции. В матче 33-го тура он одержал победу над «Кайсериспором» со счётом 1:0.

Единственный гол забил на 19-й минуте полузащитник Махмут Текдемир после передачи защитника Гаэля Клиши. На 36-й минуте «Стамбул» мог упрочить преимущество, но хавбек Эдин Вишча не реализовал пенальти.

Отметим, что в составе стамбульского клуба чемпионами стали экс-защитник «Зенита» Мартин Шкртел, а также Александр Епуряну, игравший за «Динамо», «Крылья Советов» и «Анжи».

«Стамбул Башакшехир» стал чемпионом Турции впервые в истории. Лидером по этому показателю является «Галатасарай», у которого 22 титула.