Пасуш де Феррейра, , 07:59 — REGNUM «Пасуш де Феррейра» одержал победу над «Портимоненсе» в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Пасуш де Феррейра» голы забили защитник Бруно (7) и нападающий Денилсон Перрейра (41). «Портимоненсе» смог отыграть один мяч благодаря автоголу защитника Марсело (17).

На сегодняшний день «Пасуш де Феррейра» занимает 13-е место в чемпионате Португалии, на счету команды 38 очков. «Портимоненсе» идёт на 16-м месте с 30 очками.

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