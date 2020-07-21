Порту, Португалия, , 07:51 — REGNUM «Порту» одержал победу над «Морейренсе» в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Порту» голы забили Луис Диас (4), Отавио (51), Алекс Теллес (56), реализовавший пенальти, Мусса Марега (61) и Тикиньо (78, 87), оформивший дубль. «Морейренсе» ответил голом Фабиу Абреу (20).

«Порту», досрочно ставший чемпионом, набрал 82 очка. «Морейренсе» идёт на восьмом месте с 43 очками.

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