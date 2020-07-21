Шеффилд, Великобритания, , 07:41 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 46-й минуте забил нападающий «Эвертона» Ришарлисон, пробив головой после подачи со штрафного в исполнении Гилфи Тор Сигурдссона.

На сегодняшний день «Эвертон» набрал 49 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» идёт на восьмом месте с 54 очками.

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