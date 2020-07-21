Вулвергемптон, Великобритания, , 07:35 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Вулверхэмптона» голы забили полузащитник Даниэл Каштелу (41) и защитник Хонни (68).

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» набрал 59 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» идёт на 14-м месте с 42 очками.

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