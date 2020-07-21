Турин, Италия, , 07:28 — REGNUM «Ювентус» одержал победу над «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 51-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Через три минуты Роналду оформил дубль, забив в пустые ворота после передачи Пауло Дибалы.

«Лацио» ответил голом форварда Чиро Иммобиле с пенальти на 83-й минуте.

На сегодняшний день «Ювентус» набрал 80 очков и находится на первом месте в Серии А. «Лацио» идёт на четвёртом месте с 69 очками.

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