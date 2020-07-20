Шеффилд, Великобритания, , 23:48 — REGNUM «Эвертон» переиграл «Шеффилд Юнайтед» в гостевом матче в рамках 37-го тура чемпионата Английской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Бремелл Лейн» в Шеффилде и завершилась победой ливерпульских гостей с разницей в один мяч — 1:0.

Единственный забитый «Эвертоном» мяч случился на 46-й минуте встречи. Бразильский нападающий «ирисок» Ричарлисон отправил мяч в ворота «Шеффилда» после передачи исландца Гильфи Сигурдссон.

«Эвертон» занимает одиннадцатую строчку чемпионата, набрав 49 очков. В активе «Шеффилд Юнайтед» 54 очка, что помогает им удерживать за собой восьмое место.