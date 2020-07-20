Вильярреаль, Испания, , 23:24 — REGNUM «Вильярреал» объявил об уходе с поста главного тренера Хавьера Кальехи.

«Благодарим Кальяну за преданность делу и профессионализм во время работы в качестве наставника первой команды. Желаем ему удачи в его спортивной карьере», — написано в обращении «Вильярреала» на официальной странице клуба.

В нынешнем сезоне труд Кальехи привел к тому, что «Вильярреал» смог занять пятое место в чемпионате, что дает клубу право участвовать в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Также стало известно, что «Вильярреал» рассматривает бывшего тренера «ПСЖ» Унаи Эмери на роль главного тренера клуба.