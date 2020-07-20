Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что бой Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) на «Бойцовском острове» в октябре 2020 года.

Изначально в UFC хотели провести поединок в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в сентябре 2020 года, однако у Хабиба Нурмагомедова от COVID-19 скончался отец, возникла неопределенность, и планы поменялись.

Примечательно, что если раньше Лас-Вегас считался бойцовской столицей мира, то теперь этот неофициальный титул плавно переходит к Абу-Даби.