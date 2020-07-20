Виго, Испания, , 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.

Напомним, что игрок «железнодорожников» присоединился к испанскому клубу в зимнее трансферное окно, подписав полугодовой арендный контракт.

Смолов отличился двумя голами за 14 матчей в составе «Сельты», забив в ворота мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

Отметим, что клуб из Виго планирует заключить новые соглашения с Джейсоном Мурило, Филипом Брадаричем и Рафиньей.