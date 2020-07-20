Тулуза, Франция, , 21:26 — REGNUM Пресс-служба французского футбольного клуба «Тулуза» сообщила о том, что контрольный пакет акций команды был выкуплен американской компанией RedBird Capital Partners.

Новым президентом команды стал Дэмьен Комолли, ранее занимавший пост спортивного директора в английских грандах — «Ливерпуле» и «Тоттенхэме».

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, «Тулуза» набрала лишь 13 очков в 28 турах чемпионата, заняв последнее место.