Турин, Италия, , 20:59 — REGNUM Бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может в ближайшее время стать наставником туринского «Ювентуса».

Маурисио Почеттино Víctor Gutiérrez Navarro

Согласно информации портала Football Italia, аргентинский специалист ранее отказался от предложения «Монако» возглавить клуб, узнав об интересе итальянского гранда.

«Монако» недавно возглавил бывший наставник «Баварии» Нико Ковач. Главным тренером «Ювентуса» на данный момент является итальянский специалист Маурицио Сарри.

Почеттино проработал в «Тоттенхэме» пять лет — с 2014 по 2019 год. И был отставлен в течение этого сезона, на его пост был назначен Жозе Моуриньо, ранее возглавлявший «Манчестер Юнайтед».