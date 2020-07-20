Флоренция, Италия, , 20:20 — REGNUM Бывший защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито может продолжить карьеру в «Фиорентине».

Доменико Кришито Вячеслав Евдокимов

Согласно сообщениям портала Corriere dello Sport, представители «Фиорентины» заинтересованы в приобретении итальянского защитника у «Дженоа». Кришито проводит успешный сезон в Италии, являясь одним из лидеров «Дженоа».

В рамках текущего сезона 33-летний защитник отличился семью мячами в 22 матчах чемпионата Италии, а также записал на свой счет два гола в розыгрыше кубка страны.

Ранее из-за травмы голеностопа игрок был вынужден пропустить 10 матчей в чемпионате Италии.

Доменико Кришито покинул «Зенит» в 2018 году, проведя в нем семь лет. В общей сложности на его счету 155 матчей и 15 голов за «сине-бело-голубых».