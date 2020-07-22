Токио, , 05:38 — REGNUM

Оказывается, раз в 40 лет случается «проклятая» Олимпиада. Во всяком случае, так назвал ее Таро Асо, японский вице-премьер и министр финансов. Он напомнил, что в 1940 году (в Токио) Игры были отменены из-за войны, в 1980 (в Москве) бойкотировались США и другими странами, в 2020 (снова Токио) уже перенесены, а могут и вообще отмениться. Что думают об этом японские должностные лица, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Tokyo 2020 MIKI Yoshihito

Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори ранее говорил, что Игры будут отменены в случае, если пандемия не будет взята под контроль к лету 2021 года. Его мнение далеко не однозначно: председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита указывает, что пока вообще нет четких критериев для отмены Игр. Однако премьер-министр Японии Синдзо Абэ, равно как и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, возможность отмены Олимпиаду не хотят даже рассматривать.

Почему дело не в спорте, предельно конкретно объяснил член оргкомитета Харуюки Такахаси: «Мы стремимся к тому, чтобы провести Игры летом 2021 года. Нам крайне необходимо избежать отмены Олимпиады. В противном случае это нанесет огромный урон экономике Японии и мира. Если соревнования из-за пандемии так и не удастся провести в июле-августе 2021 года, то необходимо будет проработать вопрос еще одной отсрочки».

Но еще одна отсрочка вряд ли возможна: она серьезно нарушила бы график последующих Игр и прочих международных соревнований. Неудивительно, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заверяет: Токийская Олимпиада в июле 2021 года — будет.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Состоится ли «проклятая» Олимпиада в Токио?».