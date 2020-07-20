Тамбов, , 16:43 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 20 июля, на встрече с руководством и игроками футбольного клуба «Тамбов» поблагодарил за достойную игру в РПЛ и заверил, что проблемы клуба будут решаться, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин на встрече с руководством и игроками футбольного клуба «Тамбов» Tambov.gov.ru

По мнению Александр Никитина, ФК «Тамбов» выполнила задачу на сезон: первый год в Российской премьер-лиге провела успешно, сумев закрепиться в элите российского футбола.

«Первой победой стало попадание в РПЛ, второй — то, что вы сумели в ней задержаться», — подчеркнул Александр Никитин.

Становление новой истории тамбовского футбола началось в 2015 году. Тогда глава региона поддержал команду, помог ей выйти на новый уровень. И победы пришли, хотя каждый из сезонов был непростым. Клуб с каждой игрой двигался вперед, завоевывая новые вершины. Пробился в РПЛ и успешно справился с дебютным для себя сезоном. За это губернатор поблагодарил команду.

«В РПЛ вы показали характер, проявили максимум усердия и спортивного таланта», — сказал он.

Конечно, поддержка клуба происходит в непростых условиях. Как отметил глава региона, вся страна не понимает, как нефутбольный регион смог обеспечить поддержку клуба на таком высоком уровне.

Игроки, в свою очередь, поблагодарили Александра Никитина за помощь, подарив ему игровую майку со своими автографами. Капитан команды Гиорги Шелия подчеркнул, что глава региона весь сезон был для них двенадцатым игроком.

«Мы и дальше будем биться за тамбовский футбол», — сказал капитан.

Последний матч этого сезона тамбовские футболисты проведут 22 июля. Им предстоит игра в Москве с футбольным клубом «ЦСКА». А дальше — небольшой перерыв и старт нового чемпионата.

«Вы должны думать о победах и двигаться вперед, — подчеркнул Александр Никитин, заверив представителей футбольного клуба «Тамбов», что существующие проблемы будут решаться.